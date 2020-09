«Uma autêntica maravilha!»: Hélder Nunes marca golo do outro mundo pelo Barcelona

A carregar o vídeo ...

A iniciar a terceira época com a camisola do Barcelona, o hoquista internacional português Hélder Nunes continua a espalhar magia nas 'quadras' espanholas e, no último fim-de-semana, marcou uma verdadeira obra-prima num duelo da Liga Catalã. O jogador de 26 anos fez um gesto técnico poucas vezes visto na modalidade e que deixou o comentador em êxtase. Vale a pena ver e rever este lance fantástico de Hélder Nunes. [Vídeo: Instagram FC Barcelona Hoquei]