Cauê brilhou frente ao Sabrosa e garantiu os três pontos para o Santa Marta com um dos momentos da carreira. O avançado recebeu a bola à entrada da área e, sem deixar cair no chão, executou um pontapé de bicicleta certeiro para o 1-0 final, em jogo do distrital da AF Vila Real.