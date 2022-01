A carregar o vídeo ...

Não é todos os dias que se ganha ao Manchester United, muito menos no mítico Old Trafford, por isso a celebração de José Sá após o apito final do encontro desta segunda-feira diz bem da importância do resultado alcançado pelo Wolverhampton. Ainda para mais quando, segundos antes, o guarda-redes português brilhou com uma defesa que segurou a vitória por 1-0 no reduto red devil.