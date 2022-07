«Uma das mais graves ações que vi na carreira»: o violento acidente de Sainz na Sardenha

A carregar o vídeo ...

Nome lendário do automobilismo mundial, o espanhol Carlos Sainz sofreu esta quarta-feira, na prova de Extreme E da Sardenha, aquela que diz ter sido uma das mais "graves ações" que viu na sua carreira de 40 anos. Apesar da espectacularidade e aparato do acidente, o espanhol escapou ileso. Já o piloto que causou o acidente, Johan Kristoffersson, foi apenas punido com 30 segundos de sanção, algo que não agradou a Sainz.