Completa-se esta quarta-feira o 31.º aniversário de uma das maiores tragédias do desporto mundial e do futebol em particular. Foi a 15 de abril de 1989, durante a meia-final da Taça de Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest, no Estádio Hillsborough em Sheffield, que 96 adeptos dos reds perderam a viva ao serem esmagados num grave incidente que ficou para a história. (Vídeo: Omnisport)