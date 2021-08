Uma enciclopédia chamada Sebastian Vettel: alemão sabe todos os campeões da história da Fórmula 1

A carregar o vídeo ...

Para lá de ser um dos pilotos mais emblemáticos do atual pelotão da Fórmula 1, Sebastian Vettel demonstrou também ser uma verdadeira enciclopédia no que aos conhecimentos de história do campeonato diz respeito. Veja-se bem este vídeo, partilhado nas redes sociais da F1, no qual o alemão enumera, praticamente sem hesitar, todos os campeões de cada ano. O desafio foi lançado a todos os pilotos, mas o alemão deu uma verdadeira goleada aos demais. Impressionante!