O River Plate recordou, esta quarta-feira, a estreia de Javier Saviola, antigo avançado do Benfica, pela formação argentina, em 1998, ele que marcou no jogo de estreia, diante do Gimnasia de La Plata. Três anos depois, 'El Conejo' estava de partida para os espanhóis do Barcelona. [Vídeo: River Plate / Instagram]