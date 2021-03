A carregar o vídeo ...

T.J. McConnell, base dos Indiana Pacers, assinou um triplo-duplo com... roubos de bola, o que aconteceu apenas pela 11.ª vez na história da NBA. Foram 16 pontos, 13 assistências e 10 roubos de bola, nove deles só na 1.ª parte (!) do jogo com os Cleveland Cavaliers.