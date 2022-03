Jesse Marsh já orientou o primeiro treino no Leeds, clube no qual foi anunciado como substituto de Marcelo Bielsa. O antigo treinador o do Leipzig tirou uma foto com a restante equipa técnica e reuniu o grupo de trabalho no centro do relvado antes de iniciar a sessão de trabalhos. A estreia do técnico norte-americano está marcada para sábado (12h30) frente ao Leicester. [Vídeo: One Football]