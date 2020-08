Uma imagem para recordar: Guardiola e Zidane à conversa como dois amigos no relvado

A carregar o vídeo ...

Há quem diga que é a imagem do jogo entre Manchester City e Real Madrid, bem para lá do desfecho do encontro propriamente dito. Após o apito final, num jogo que acabou com vitória inglesa por 2-1, Pep Guardiola e Zinedine Zidane conversaram de forma bastante tranquila junto ao tapete verde do Etihad, num momento que está a fazer furor nas redes sociais.