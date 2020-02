Jogadoras do Sporting de futsal mostram o que é fair-play: aplausos das bancadas dizem tudo

A carregar o vídeo ...

O Sporting foi afastado, no sábado, nos quartos-de-final da Taça de Portugal de futsal feminino ao perder (3-4 após prolongamento) em Viana do Castelo, com o Santa Luzia, um jogo que ficou marcado por um gesto de fair-play muito aplaudido. Uma jogadora da equipa da casa lesionou-se e, sem conseguir andar, contou com a ajuda de Débora Queiroz e Kika, do Sporting, que a levaram até ao seu banco de suplentes. Recorde-se que, também ontem, o antigo árbitro Duarte Gomes chamou à atenção através da sua conta de Facebook para um gesto de fair-play de uma criança do Sporting num jogo de futsal de benjamins da AF Lisboa contra o Benfica . [Vídeo Canal 11]