A cumprir a oitava época no Bayern Munique, ao qual chegou em 2014/15, muitos foram os golos que Robert Lewandowski apontou pelos bávaros. Esta temporada são já 42 em 35 jogos pelo clube alemão. Veja os melhores tentos do internacional polaco no emblema da Baviera, ele que tem sido uma autêntica máquina de fazer golos. [Vídeo: One Football]