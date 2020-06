Uma mensagem para o Mundo: a arrepiante receção dos adeptos do Zenit aos jogadores

A carregar o vídeo ...

Depois de mais de três meses suspenso, o campeonato russo regressou esta sexta-feira à sua plenitude e fê-lo da melhor maneira possível. Momentos antes do apito inicial do encontro entre Zenit e FK Krylya Sovetov Samara uma enorme tarja surgiu nas bancadas do estádio de São Petersburgo onde é possível ver uma figura com uma máscara de proteção a segurar no símbolo do novo coronavírus e substituí-lo, poucos segundos depois, por uma bola de futebol. Vale a pena ver.