Uma noite que o deixou com o "coração a mil à hora": a emoção de Pau Gasol na homenagem dos Lakers

Pau Gasol não conteve as lágrimas durante a homenagem dos Los Angeles Lakers esta madrugada. O espanhol viu o '16', que usava na camisola, ser retirado, ficando agora bem visível no Staples Center, ao lado do '24', usado por Kobe Bryant, seu antigo companheiro de equipa que faleceu em 2020. Gasol admitiu ter ficado "nervoso" antes da cerimónia, que o deixou com o "coração a mil à hora".