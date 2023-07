A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga divulgou esta segunda-feira as imagens dos novos equipamentos para 2023/24. "O futuro. Uma nova era com Puma", assim escrevem os minhotos na legenda do vídeo divulgado nas redes sociais. As camisolas estarão à venda ainda hoje, a partir das 21h horas, na SC Braga Store do Centro e amanhã nos restantes pontos de venda do clube.