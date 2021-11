A carregar o vídeo ...

Mário Feliciano é assinante do Record Premium há vários e, em dia de 72.º aniversário do nosso jornal, veio à redação para conhecer melhor todos aqueles que diariamente trabalham para criar os conteúdos das mais diversas plataformas do Record. E, claro está, esteve à conversa com o diretor Bernardo Ribeiro e o editor-executivo João Seixas.