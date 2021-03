A carregar o vídeo ...

Patrícia Mamona e Auriol Dongmo brilharam nos Europeus de pista coberta de atletismo. Ontem, ambas visitaram a redação de Record para nos mostrar as medalhas de ouro que conquistaram na Polónia. Fique atento às plataformas de Record nos próximos dias porque vamos divulgar entrevistas com as duas campeãs.