Unai Simón critica câmaras nos balneários: «Um dia até vão colocá-las na casa de banho…»

A carregar o vídeo ...

A La Liga decidiu introduzir câmaras de televisão nos balneários dos clubes espanhóis para que os espectadores possam assistir ao ambiente entre os jogadores e equipa técnica antes e depois dos jogos. Unai Simón, guarda-redes do Athletic Bilbao e da seleção espanhola, não gostou da decisão: "Um dia até vão colocá-las na casa de banho para ver o que faço", respondeu com ironia o jogador na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Espanha frente à Noruega (19h45). (Vídeo: RFEF).