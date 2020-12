A carregar o vídeo ...

O União de Leiria deu, esta quinta-feira, as boas-vindas a Sporting, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, equipas que se encontram apuradas para a 'final four' da Allianz Cup, prova que irá disputar-se entre 16 e 23 de janeiro no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. [Vídeo: União de Leiria / Twitter]