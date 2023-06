Uns tímidos 'Porto, Porto, Porto' na chegada de Pinto da Costa à Câmara de Viseu

A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa marca presença, este sábado, em Viseu, para presidir à inauguração da Casa do FC Porto local. O primeiro ato oficial está agendado para esta manhã, com o líder dos dragões a ir à Câmara Municipal de Viseu. Na chegada, o presidente dos azuis e brancos tinha alguns adeptos à espera que ainda se fizeram ouvir. A inauguração da representação dos dragões na cidade beirã está marcada para o meio-dia e, uma hora depois, está agendado um almoço com duas centenas de adeptos, numa unidade hoteleira da região. Refira-se que a Casa do FC Porto de Viseu abriu portas pela primeira vez a 15 de abril de 2018.