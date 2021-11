A carregar o vídeo ...

Matheus Uribe, Toni Martinez e Bruno Costa surpreenderam esta terça-feira alunos da Dragon Force em dia de aniversário do Estádio do Dragão. O trio do FC Porto mostrou fez uma visita guiada ao interior do balneário da equipa e subiu ao relvado, onde trocou alguns passes com os pequenos adeptos. [Vídeo: FC Porto]