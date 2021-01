A carregar o vídeo ...

Usain Bolt detém os recordes mundiais e olímpicos dos 100 e 200 metros. Após ter terminado a carreira no atletismo, o jamaicano teve uma breve passagem pelo futebol mas nos últimos tempos 'aventurou-se' no mundo da música e acaba de apresentar o seu primeiro tema, 'Living the Dream', cujo videoclipe foi lançado há dois dias e já superou as 85 mil visualizações no YouTube. [Vídeo: YouTube]