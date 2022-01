Usain Bolt partilha o segredo que o fez tornar-se lenda na velocidade mundial

A carregar o vídeo ...

Usain Bolt fala sobre a sua motivação para se tornar o maior velocista da história do atletismo numa entrevista em vídeo para a PUMA. Com a campanha ‘Only See Great’, a PUMA explora os caminhos da carreira dos seus embaixadores, enquanto estes partilham as suas experiências e motivação para alcançar a grandeza. Nesta entrevista, Usain Bolt conhecido pelos recordes nas pistas e pelas medalhas de ouro que venceu nos Jogos Olímpicos, fala sobre o seu extraordinário desempenho, desde os primeiros sucessos e contratempos até se tornar numa lenda do desporto.



"Como júnior, eu era muito, muito talentoso, mas para chegar ao nível sénior, ainda era jovem e ingénuo e sentia que não precisava de trabalhar tanto para competir a alto nível", afirmou Bolt. "Ter estado nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas ajudou-me a refletir: "eu preciso de olhar para mim mesmo e perceber que se quero ser o melhor ou se quero ganhar uma medalha de ouro olímpica, preciso de ser mais dedicado e trabalhar mais."