Depois de ter deixado a sua marca no atletismo, onde ainda é o detentor de algumas das marcas mais incríveis da história, Usain Bolt dedica-se agora a várias atividades, como por exemplo a música. E para começar 2021 da melhor forma, o jamaicano apresentou ao Mundo o seu segundo projeto, com o lançamento da música Living the Dream.