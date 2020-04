A carregar o vídeo ...

Têm uma difícil escolha para fazer os adeptos vitorianos! O V. Guimarães elencou, esta tarde, os seus melhores 10 golos da temporada e pede aos amantes do clube que votem no tento preferido. São seis obras de arte em jogos do campeonato, três na Liga Europa e uma na Taça da Liga. Uma "sugestão de sábado à tarde" de encher o olho…