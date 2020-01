A carregar o vídeo ...

Luka Stojanovic fez o único golo do Cukaricki na derrota (3-1) com o Estrela Vermelha, em jogo da 20.ª jornada do campeonato sérvio. Ainda antes da linha do meio-campo, o antigo médio da equipa B do Sporting viu o guarda-redes adversário adiantado, não hesitou e rematou mesmo dali para um golo 'do outro mundo'.