Vai já daqui: Ilicic remata do meio-campo e aponta frente ao Torino um dos golos da temporada

A carregar o vídeo ...

A Atalanta está, neste momento, a golear (0-7) o Torino, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Serie A, mas existe alguém muito responsável pelo resultado, esse alguém é Josip Ilicic. O avançado da formação de Bérgamo já apontou um hat trick diante do adversário e... de que maneira. À passagem do minuto 52, o árbitro assinalou uma falta ofensiva a favor da Atalanta e, com a bola mesmo à sua mercê e sem qualquer oposição, o avançado da Atalanta viu Sirigu adiantado e atirou mesmo do meio-campo, naquele que já é um dos golos da temporada. [Vídeo: Twitter]