«Vai, Mick! Vai, Mick!»: Vettel assume ter torcido por Schumacher no GP da Grã-Bretanha

A carregar o vídeo ...

Sebastian Vettel é como um pai para Mick Schumacher e este domingo voltou a sê-lo... dentro de pista. Em declarações no final da corrida em Silverstone, o tetracampeão alemão assumiu ter torcido por Mick Schumacher, filho do amigo Michael Schumacher, quando a corrida 'recomeçou' após a bandeira amarela provocada por Esteban Ocon. O piloto da Aston Martin revelou ter gritado dentro do próprio carro para Schumacher ir atrás de Verstappen, que hoje teve problemas com o seu Red Bull. [Vídeo: F1]