«Vai-te f...!»: Lampard perde a cabeça e tem troca acesa de palavras com Jürgen Klopp

Nem tudo foram rosas na festa de consagração do Liverpool. Durante o encontro entre o Chelsea e os reds, Frank Lampard e Jürgen Klopp deram início a uma troca acesa de palavras, com a necessidade do quarto árbitro intervir para serenar os ânimos. Ao que parece, tudo teve origem no lance que deu origem ao segundo golo do Liverpool. Em vários momentos é possível ouvir alguns palavrões.