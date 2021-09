A carregar o vídeo ...

A mãe do pequeno Valentino escreveu a Marc Márquez dizendo-lhe que o filho, de 5 anos, é seu fã e que gostaria de o conhecer. O piloto espanhol da Honda - que mercê da rivalidade com Valentino Rossi não tem muitos fãs em Itália - acedeu, encontrando-se com a criança e com mãe em Misano, antes do GP San Marino. Valentino nem queria acreditar... (Vídeo MotoGP)