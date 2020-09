Valentino Rossi: «Miguel Oliveira pode converter-se num dos mais fortes pilotos do MotoGP»

A carregar o vídeo ...

Valentino Rossi voltou esta quinta-feira a deixar rasgados elogios a Miguel Oliveira, apontando o piloto português como um dos nomes mais fortes para assumir o topo do Mundial de MotoGP nos próximos anos. Na ótica do lendário italiano, que este ano já acabou várias provas atrás do piloto da Red Bull KTM Tech3, Oliveira tem um estilo que lhe agrada e que o torna num dos nomes a ter em conta para o futuro.