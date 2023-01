Valentino Rossi voltou às duas rodas e escolheu Portimão para o regresso

A carregar o vídeo ...

Já retirado do MotoGP, Valentino Rossi tem aproveitado os últimos tempos para se dedicar às quatro rodas, com participações em provas de resistência, mas sempre que pode vai matar saudades das motos. Foi isso que fez esta semana, tendo escolhido o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para esse regresso às duas rodas. Na companhia do 46 estiveram alguns nomes do atual elenco do MotoGP, como o campeão Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Luca Marini, todos eles da VR46 Riders Academy.