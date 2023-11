Valeu a pena esperar: Jonjo Shelvey não marcava há quase dois anos e este fim de semana... fez isto

A carregar o vídeo ...

O inglês Jonjo Shelvey sempre foi mais conhecido pela sua forma dura de jogar do que propriamente pela apetência por um jogo bonito ou por grandes golos, mas também mostra capacidade para tal. Este fim de seaman foi um desses exemplos, com este golaço incrível diante do Istanbulspor, logo ao quinto minuto. Um golo que valeu a vitória ao Rizespor e que marcou um final de jejum de golos para o médio... de quase dois anos!