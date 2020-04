A carregar o vídeo ...

O médio do Sporting Wendel doou 200 cestas de bens de primeira necessidade a quatro comunidades do Rio de Janeiro: Manguinhos, Jardim Gramacho, Parque das Missões e Beira-Mar. O objetivo da iniciativa é ajudar as famílias mais necessitadas, face à pandemia de Covid-19. Mais tarde, foi momento do jogador dos leões receber o devido agradecimento.