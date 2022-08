A carregar o vídeo ...

Os ingressos para a Elite Cup (2 a 4 de setembro), prova que vai reunir as oito primeiras equipas do Campeonato, estão disponíveis a partir desta terça-feira, para os adeptos assistirem ao primeiro torneio oficial da nova época, que se realiza no Pavilhão Municipal de Tomar. Uma das equipas participantes será o Valongo!