Valverde e a derrota com o At. Madrid: «Tudo torna-se instável quando as equipas perdem»

O Barcelonacom o At. Madrid, em jogo a contar para a meia-final da Supertaça de Espanha. A equipa comandada por Ernesto Valverde deixou-se perder depois de ter estado a vencer até ao minuto 81, sendo que esses últimos nove minutos da partida foram fulcrais para os culé. No final do encontro a massa associativa do emblema blaugrana demonstrou, uma vez mais, o seu desagrado para com o técnico espanhol e a possível saída do comando técnico da equipa começa a ser, cada vez mais, uma hipótese viável. [Vídeo: Omnisport]