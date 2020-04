«Vamos vencer esta final»: O apelo dos jogadores de Athletic Bilbau e Real Sociedad

A carregar o vídeo ...

Se não fosse a pandemia do novo coronavírus, o Estádio Olímpico de Sevilha iria receber este sábado uma inédita final da Taça do Rei de Espanha entre Athletic Bilbau e Real Sociedad, os dois maiores clubes do País Basco. O encontro foi adiado e não se sabe quando será realizado, mas os jogadores de ambas as equipas acreditam que esse dia vai chegar e por isso deixam palavras de esperança e ânimo aos adeptos e a todo o povo espanhol. [Vídeo: Twitter].