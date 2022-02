Donny van de Beek reforçou o Everton no último dia do mercado de transferências de inverno, por empréstimo do Manchester United até final da temporada. O médio holandês, de 24 anos, vai agora ser treinado por Frank Lampard, recém-chegado ao emblema de Liverpool, e deixou elogios ao antigo médio inglês, com quem espera aprender. [Vídeo: One Football]