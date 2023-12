Van der Poel fartou-se dos assobios e insultos e cuspiu em adeptos após mais uma vitória

A carregar o vídeo ...

Mathieu van der Poel continua a dominar a Taça do Mundo de ciclocrosse, tendo este sábado ganho em Hulst, na Holanda, numa prova marcada por uma atitude provocadora do atual campeão do Mundo: na última volta ao percurso, cuspiu em direção a alegados adeptos do seu rival Wout van Aert. "Estava farto de ser vaiado. Desde o aquecimento. O que me estavam a chamar? Não vou dizer aqui, vão lá perguntar-lhes", explicou o ciclista no final, que agora arrisca uma pena pesada por parte da UCI.