Van der Poel atacou com tudo e estreou-se a vencer no Tour: o último quilómetro da 2.ª etapa

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) venceu este domingo a segunda etapa do Tour'2021 , com um forte ataque já dentro do último quilómetro do Muro de Bretanha. O jovem ciclista holandês arrancou decidido a cortar a meta à frente de toda a concorrência e deixou os adversários quase sem reação. Com este triunfo, Van der Poel consegue também assumir a liderança e vestir a camisola amarela, que estava na posse do francês Julian Alaphilippe. [Vídeo: Twitter Tour de France]