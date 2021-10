Van Dijk e as hipóteses de Salah ganhar a Bola de Ouro: «Os números falam por si»

Mohamed Salah tem estado em destaque no Liverpool pelo que tem feito nos últimos jogos - e pelos golos marcados - pelos reds. Van Dijk foi questionado sobre as possibilidades que o companheiro de equipa tem de vencer a Bola de Ouro e não deu uma resposta concreta. Ainda assim, deixou algumas 'pistas'. O central holandês considera que o egípcio tem mostrado o quão bom jogador é nas últimas épocas de forma consecutiva e que os números falam por si, mas sabe que as coisas mudam depressa no futebol. [Vídeo: One Football]