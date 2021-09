Van Gaal apanhou De Jong a ver Fórmula 1 e a reação do técnico é impagável

A carregar o vídeo ...

Louis van Gaal protagonizou este domingo um momento caricato durante o treino da seleção holandesa, quando apanhou no banco de suplentes Frenkie de Jong a acompanhar a transmissão do Grande Prémio da Holanda de Fórmula 1. E uma coisa ficou já clara, o veterano técnico não é fã do campeonato... "A sério que gostas disso? O que tem de especial? Eu nem vejo, é todo o tempo 'neeeeun', 'neeeeun'...", atirou Van Gaal, fazendo a imitação do barulho de um bólide da F1.