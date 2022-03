Van Gaal e o Mundial do Qatar: «Tudo por causa do dinheiro e de interesses comerciais»

A carregar o vídeo ...

Van Gaal, selecionador da Holanda, teceu esta segunda-feira duras críticas à FIFA quanto à realização do Mundial no Qatar. "É ridículo que um Mundial seja jogado no Qatar. A FIFA diz que é para 'desenvolver o futebol no Qatar', mas isso é treta. É por causa do dinheiro e de interesses comerciais. É isso que realmente lhes importa", disse, em declarações na conferência de imprensa realizada hoje. [Vídeo: Sky Sports News]