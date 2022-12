Van Gaal volta a 'fazer furor': «O Memphis também esteve comigo no United e agora beijamo-nos na boca»

A carregar o vídeo ...

Van Gaal foi, esta quinta-feira, um dia antes do Holanda-Argentina, confrontado com o facto de Di María o ter considerado o pior treinador que já o orientou , na altura em que ambos coincidiram no Manchester United. Ora, o holandês parece não ter ficado nada preocupado e até acabou por usar Memphis Depay, que se encontrava ao seu lado na conferência de imprensa, para dar um exemplo... peculiar. "Tenho aqui um jogador que também esteve comigo no United. Agora, beijamo-nos na boca. Vamos fazê-lo agora", atirou Van Gaal, num momento que arrancou gargalhadas a todos os presentes e ao próprio Depay. (: Twitter)