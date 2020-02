A carregar o vídeo ...

Ao contrário de Jorge Jesus que garantiu que tem o 'seu' Flamengo a trabalhar forte neste período de folia, Vanderlei Luxemburgo deu uma folga aos jogadores do Palmeiras até segunda-feira para festejarem o Carnaval. O treinador atirou-se mesmo à calendarização dos jogos nesta altura do ano e deixa no ar a possibilidade de voltar a desfilar [Vídeo ESPN]