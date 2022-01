A carregar o vídeo ...

Vanderlei Luxemburgo, que treinou uma das melhores equipas do Real Madrid, em 2004/05, contou no podcast 'Flow Sport Club' uma discussão que teve com Florentino Pérez por ter tirado Ronaldo, o Fenómeno, de campo aos 90 minutos num jogo com o Getafe. (Vídeo As)