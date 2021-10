Vanessa Fernandes: «De repente deixei de saber onde estava...»

A carregar o vídeo ...

O documentário '72 Horas Antes', a nova curta-metragem do projeto Betclic NXT com antestreia marcada para o próximo dia 26, conta com um testemunho inédito de Vanessa Fernandes sobre as 72 horas que antecederam a sua participação nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. Este será o mote para uma conferência que se seguirá à passagem do documentário onde serão abordados temas como a saúde mental no desporto e que conta com a presença, entre outros, de Célio Dias (judoca), Pedro Almeida (ex-coordenador do Departamento de Psicologia Desportiva do Benfica) ou Miguel Lucas (psicólogo)