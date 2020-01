A carregar o vídeo ...

Harry Kane viu esta quinta-feira um golo ser-lhe anulado pelo VAR no triunfo do Tottenham sobre o Brighton . Aos 24 minutos, ainda com 0-0 no marcador, o avançado inglês foi lançado em profundidade no ataque dos spurs, dominou a bola e rematou para o fundo das redes adversárias. Contudo, o lance acabou invalidado por posição irregular.