Depois de Toni Martínez abrir o marcador diante do Boavista , o Famalicão ficou em posição ainda mais confortável para garantir o apuramento histórico a Liga Europa ('basta' vencer esta noite) e chegou ao 2-0 à beira do intervalo num penálti assinalado com recurso ao VAR e convertido com sucesso por Fábio Martins. [Vídeo: VSports]