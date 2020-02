VAR reverte expulsão, árbitro vai buscar jogador ao balneário e este vê vermelho pouco depois

A carregar o vídeo ...

Cristóbal, médio do Fuenlabrada, protagonizou este fim de semana aquele que terá sido muito provavelmente um dos episódios mais surreais da jornada de futebol europeia. Tudo aconteceu no encontro com o Girona, quando já na segunda parte viu o cartão vermelho direto devido a uma entrada dura. Irritado com a decisão, o médio saiu direto para o túnel, provavelmente não esperando aquilo que viria a seguir...



Aconselhado pelo VAR, e depois de uma longa revisão, o árbitro decidiu reverter a decisão, passando a punição para um cartão amarelo, levando a que o jogador tivesse de ser chamado quando já estava no balneário. Cristóbal lá voltou ao relvado, mas pareceu claramente de cabeça perdida e sem grande vontade de aproveitar a segunda chance... É que, mal entrou, o médio arranjou logo confusão com Alex Granell, viu novo cartão amarelo e... foi expulso. Surreal!